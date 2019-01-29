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Украина подаст заявку на вступление в ЕС: Порошенко назвал дату

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2024 году страна подаст заявку на членство в Европейском союзе.

Об этом глава государства рассказал на форуме "От Крут до Брюсселя" в Киеве 29 января.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Сайт президента Украины

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО. Мы идем своим путем", — заверил президент.

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Украина и ЕС

Украина и ЕС

Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Порошенко заявил о планах подготовить Украину к членству в Евросоюзе и НАТО в ближайшие пять лет.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курса Украины.

В августе Порошенко заявил, что на саммите НАТО он услышал главный месседж — двери Альянса для Украины открыты. Президент также подчеркнул, что России не удастся остановить евроантлантическую интеграцию государства.

По его словам, Украина сможет стать полноправным членом НАТО после того, как отечественное вооружение будет максимально совместимо с натовскими стандартами. Вместе с тем он добавил, что Украина уже серьезно продвинулась в реализации этой цели.

Кроме того, Порошенко заявлял, что Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которые будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский союз.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Комментарии
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23
Интересно
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
"Поздравь меня мать, я в партию вступил! - Все время ты сынок куда - то вступаешь, не в гавно, так в партию!"
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Конечно, Украина попадет в ЕС. После Турции!!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В принципе,без Порошенко Украина потеряет свой клоунский шарм. Так что все правильно-пусть будет еще.
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