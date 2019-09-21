Украина отказалась от участия в ПАСЕ: все детали

Украина воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа"). По его словам, такой подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента.

"Вместо этого сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ", – сообщил нардеп.

При этом Яременко уточнил, что Верховная Рада за неделю работы в сфере международных отношений создала постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО. Он напомнил, что председателем украинской делегации в ПАСЕ избрана нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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