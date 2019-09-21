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21 сентября • обновлено в 12:35
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Украина отказалась от участия в ПАСЕ: все детали

15.8т Читать материал на украинском

Украина воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа"). По его словам, такой подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента.

"Вместо этого сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ", – сообщил нардеп.

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При этом Яременко уточнил, что Верховная Рада за неделю работы в сфере международных отношений создала постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО. Он напомнил, что председателем украинской делегации в ПАСЕ избрана нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы
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Serov Oleg
Serov Oleg
чудно...голодранцы,уже много лет живущие в долг,начинают все чаще открывать пасти на своих хозяев и благодетелей,обвиняя в продажности и недостаточной поддержке,на глазах загибающейся,выгребной ямы под названием украина...вы,муфлоны майданутые,кого из себя корчите?хватит скулить,визжать и выть,что все вас обижают,попробуйте не скакать,а работать хоть в свинарниках и на огородах..
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0
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации" Узнав об этом делегаты ПАСЕ облегчённо выдохнули!
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зекоманда - просто "гіганти думки" в міжнародній політиці . Була кращої думки про Яременка. А воно таке саме ге, як і Зе.
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