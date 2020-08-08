Украина и Грузия вместе выступили в ООН против России

Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии, а также предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина как никто другой понимает Грузию.

Николенко рассказал, что в 12-ю годовщину вооруженной агрессии РФ представительство Украины в ООН выступило вместе с грузинскими коллегами с совместным заявлением.

"Мы осуждаем продолжение оккупации и шаги к фактической аннексии грузинских регионов Абхазия и Цхинвали и призываем Россию немедленно начать выполнение своих обязательств, в соответствии с Уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом, фундаментальными нормами и принципами международного права, а также Соглашением о перемирии от 12 августа 2008 года, посредником в которой выступил ЕС, в части отвода Россией своих сил с международно признанной территории Грузии и изменения ее незаконного решения о признании так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Цхинвали", – говорится в заявлении.

"Украина как никто другой понимает боль грузин из-за войны и оккупацию части их территории. "Бордеризация", нарушения прав человека, задержания и похищения граждан, блокирование гуманитарного доступа, дестабилизация ситуации безопасности. Такую реальность сейчас проживают Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия в условиях российской оккупации ", – написал Николенко.

Он добавил, что Грузия борется политико-дипломатическими методами за Абхазию и Цхинвальский регион, а Украина – за Крым и Донбасс.

Скриншот

Facebook / Олег Николенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 лет назад, 7 августа 2008 года, колонна российской бронетехники вторглась на территорию Грузии, начав военную агрессию и оккупацию суверенных грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.