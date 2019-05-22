"Указ уже подписан!" У Зеленского назвали нового секретаря СНБО

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Вопрос уже решен (о назначении Данилюка. - Ред.). Указ уже подписан", - сказал он.

Рябошапка добавил, что указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время, возможно, до конца сегодняшнего дня.

Александр Данилюк 24 канал

Александр Данилюк родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь (Молдова). Окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, Национальный технический университет (КПИ), а также Бизнес школу (МБА) в США. Занимал следующие должности:

Советник экс-президента Украины Виктора Януковича. С сентября 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.

С 17 июля 2014 — постоянный представитель президента Украины в Кабинете министров.

С 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента.

14 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Гройсмана, Данилюк стал министром финансов.

7 июня 2018 года его уволили с занимаемой должности.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее кандидатуру Данилюка называл глава Администрации президента Андрей Богдан. По его словам, Данилюк – специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

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