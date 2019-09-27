"Уйти в тень после скандалов": стало известно, под кого расчистили место Данилюка

Место Александра Данилюка, который подал в отставку с должности секретаря СНБО, вероятно, освободили для нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, Данилюк написал заявление об уходе, поскольку догадывался, какое именно решение примет по нему Национальная комиссия по предотвращению коррупции.

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Что решила НАПК по Данилюку

Соответствующее заседание комиссии прошло в пятницу, 27 сентября. Члены НАПК проголосовали за два важных решения по Данилюку – за пока еще секретаря СНБО теперь возьмется НАБУ.

Во-первых, был согласован проект решения об утверждении обоснованного заключения касательно выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлении решения "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год (исправленной), поданной Данилюком Александром Александровичем, министром финансов Украины" в Национальное антикоррупционное бюро.

НАПК проголосовала также за аналогичный проект решения по декларации Данилюка за 2016 год.

Решение НАПК по Данилюку

Что известно об активах и имуществе Данилюка

Впервые данные об активах семьи Данилюка в Великобритании появились в 2016 году. Тогда еще кандидат на должность министра финансов объяснил это тем, что долгое время жил в Лондоне.

Он заверил, что после переезда в Украину написал заявление о сложении полномочий руководителя компании Rurik Investment Group и продаже соответствующей доли в ней.

С новой силой скандал разгорелся в 2018 году. OBOZREVATEL стало известно, что Данилюк получил в качестве гражданина (резидента) Великобритании свыше 450 тысяч фунтов кредита для своего предприятия Rurik, не внеся данную сумму в декларацию.

Выяснилось, что чиновник не только оставил свой бизнес, а также сохранил британский паспорт минимум до 2015 года.

Помимо этого были опубликованы документы, доказывающие, что компании экс-министра финансов активно функционировали все то время, когда он строил карьеру госслужащего.

Вскоре Королевская служба доходов и сборов опубликовала письмо, показывающее, что Данилюк не заплатил налоги ни в Великобритании, ни в Украине.

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Журналисты также обнаружили, что Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал этот факт в своей декларации. Официальных средств на приобретение данной недвижимости чиновник не имел.

Стало известно также, что в договоре по продаже акций Данилюком резиденту Великобритании 29 октября 2010 года зафиксирован еще один адрес его проживания в Лондоне — 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom, который также подлежит проверке, поскольку не отображен в декларации.

В Министерстве финансов, которое тогда возглавлял Данилюк, отказывались комментировать скандальные факты. Ведомство было единственным в Кабмине, которое отказалось предоставлять информацию о командировках своего главы по Украине и за границу в 2017 году.

OBOZREVATEL собрал факты, из-за которых Данилюка в соответствии с украинским законодательством уже два раза должны были люстрировать.

Ранее OBOZREVATEL стало известно, что Данилюк уходит в отставку. Сам секретарь СНБО подтвердил информацию, сказав, что ждет решения президента.

Об уходе Данилюка заявили также в Офисе главы государства.

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