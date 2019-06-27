У Зеленского внезапно взбунтовались против украинской делегации в ПАСЕ

Партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России в эту организацию.

Такое заявление сделал глава партии Дмитрий Разумков. "Позиция партии "Слуга народа" такая, что выходить сейчас из ПАСЕ не является целесообразным, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти — это не конструктивно", – сказал он в эфире "Украинского радио".

По мнению Разумкова, решению о возвращении России предшествовал "ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины".

Дмитрий Разумков "Украинское радио"

"Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

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