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У Зеленского внезапно взбунтовались против украинской делегации в ПАСЕ

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Партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России в эту организацию.

Такое заявление сделал глава партии Дмитрий Разумков. "Позиция партии "Слуга народа" такая, что выходить сейчас из ПАСЕ не является целесообразным, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти — это не конструктивно", – сказал он в эфире "Украинского радио".

По мнению Разумкова, решению о возвращении России предшествовал "ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины".

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"Украинское радио"

"Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
ПАСЕПартия "Слуга народа"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина начала свой путь к очищению. Этот факт не может не радовать. Процесс конечно долгий и сложный, но я думаю всё получится.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вот она гордость животных)))Это не Россия...Россия мощна красива горда ...а вы фуфели ползуны попрашайки)))))Ожидаемо)))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей, Наврядли будет майдан...все животные его боятся как огня...После каждого майдана...им всё хуже и хуже...Одних идиоты меняют другие...
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CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, чем ближе выборы в ВР, тем больше амбиций ... Опять майдан? Нацики еще живые ...
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