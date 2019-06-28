У Зеленского собрались менять Конституцию: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой в течение ближайшего года собираются инициировать изменения в Конституцию.

Речь идет о "самых важных и неотложных изменениях", но каких именно – не уточняется. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", – заявил он.

Стефанчук отметил, что анализ последних изменений в Основной Закон показал, что более 20 статей не имеют точной юридической реакции.

Руслан Стефанчук tsargrad.tv

"У нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", – высказал свою точку зрения представитель президента в парламенте.

Он также подчеркнул, что в основном реформирование Конституции касалось изменения полномочий органов власти, а не прав и свобод гражданина Украины.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля ко Дню Конституции объявил флешмоб, из-за чего подвергся критике в соцсетях. Президент предложил всей Украине флешмоб #мояулюбленастаття – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины.

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