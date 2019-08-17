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"У Зеленского много путей": Джемилев озвучил план возвращения Крыма

2.1т Читать материал на украинском

Для того, чтобы вернуть Крым, Украина должна работать одновременно на нескольких направлениях – с международными партнерами, жителями временно оккупированных территорий, а также непрерывно совершенствовать свою систему безопасности.

Однако рассчитывать на то, что этот вопрос решится в краткосрочной перспективе, не стоит, отметил глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Сейчас Украина не имеет возможности самостоятельно вернуть Крым. Но работа в этом направлении должна продолжаться. У Зеленского есть много путей, как это сделать. Надо делать все вместе: мобилизовать мировое сообщество, работать с населением Крыма, усиливать стабильность и обороноспособность нашей страны", – сказал он.

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Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

"Крым. Реалии"

Джемилев подчеркнул, что, прежде всего, надо укреплять проукраинскую твердую коалицию. Однако проблема заключается в том, что у каждой страны есть свои интересы, и они не делают все то, что хотелось бы Украине.

Кроме того, политик не исключил и вероятности того, что Украина может получить предложение о возврате Крыма даже от России. Однако соглашаться ли на него, будет зависеть от того, каким именно оно будет.

"Наиболее приемлемый вариант – это когда Россия приносит извинения за все совершенные преступления на украинской земле, компенсирует причиненный ущерб, выводит все свои войска с нашей территории. Других вариантов я не вижу", – подытожил Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что вернуть Крым Киев сможет "лишь в том случае, если Украина воссоединится с Россией".

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Мустафа Джемилев Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Вы когда-нибудь слышали, чтобы мировая держава извинялась и платила контребуции недостране?)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
форточник опять рот раскрыл.С населением вы уже давно и продуктивно работаете...опоры ЛЭП в труху,воду перекрыли.Население в восторге.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"Сейчас Украина не имеет возможности самостоятельно вернуть Крым". как не имеет то? она уже это сделала 5 лет назад
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