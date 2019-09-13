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13 сентября • обновлено в 15:47
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У Зеленского хотят провести выборы на оккупированной территории Донбасса

1.2т Читать материал на украинском

Власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES), отметив, что на неподконтрольной территории уже были фейковые выборы, которые мы не признаем.

"Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", – сказал он.

Также Пристайко добавил, что "формулу Штайнмаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

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"Формулу Штайнмаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", – отметил он.

"Формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского анонсировали новые досрочные выборы. Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных общин.

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Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ну зебилы пздц просто. Даже самый упоротый понимает что пока там срасея никаких выборов проводить нельзя. Зебил точно работает на пуйла, уже в этом я не сомневаюсь.
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