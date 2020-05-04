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5 мая • обновлено в 11:27
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Кирилл Лютый

У Зеленского был жесткий разговор с Тищенко из-за скандала с "Велюром"

97.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский жестко обсудил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко инцидент вокруг работы его столичного ресторана "Велюр" во время карантина.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко вечером в понедельник, 4 мая, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других нардепов: если ты народный депутат – не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то", – сказал Тимошенко.

Зеленский и Тищенко

Зеленский и Тищенко

Отвечая на вопрос о результатах "жесткого разговора", он отметил, что теперь ресторан не работает.

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать", – добавил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Николай Тищенко Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа Офис президента
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Комментарии
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Бут Валерій
Бут Валерій
Талант никуда не денешь. Умеет таки насмешить.
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Куреза Александр
Куреза Александр
"ЖОРСКА РОЗМОВА" - так нужно понимать : "ОТРУБАНЫРУКИ???
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Тищенке стало очень стыдно. Он больше никогда-никогда не будет так делать! И все слуги народа тоже перестанут делать каку.
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