Президент Украины Владимир Зеленский жестко обсудил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко инцидент вокруг работы его столичного ресторана "Велюр" во время карантина.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко вечером в понедельник, 4 мая, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других нардепов: если ты народный депутат – не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то", – сказал Тимошенко.

Зеленский и Тищенко

Отвечая на вопрос о результатах "жесткого разговора", он отметил, что теперь ресторан не работает.

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать", – добавил Тимошенко.

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