Труба решил обжаловать указ Зеленского об увольнении с ГБР

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный суд Украины из-за увольнения его с должности директора Бюро.

Он считает, что то решение имело политические мотивы. Об этом экс-чиновник написал в своем Telegram-канале.

"Подал иск в Верховный суд о признании противоправным Указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР", – сообщил Труба.

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Он убежден, что снятие с должности было политическим решением, которое "появилось в результате реализации сценариев различных групп".

При этом добавил, что оценить его эффективность можно будет лишь вскоре. Правда, для этого тоже должно быть соответствующее правовое решение.

"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подытожил Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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