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Троллил Зеленского: "слугу народа" из Харькова уличили во лжи

1.9т Читать материал на украинском

Кандидат от "Слуги народа" по 173 округу Харькова Александр Бакумов троллил Владимира Зеленского, когда тот был еще кандидатом в президенты.

Об этом сообщил харьковский журналист и медиаменеджер Ростислав Касьяненко. По его словам, в период президентской кампании семья Бакумовых поддерживала тогдашнего главу государства Петра Порошенко.

Впоследствии Бакумов удалил со своего аккаунта в Instagram все посты, в которых он агитировал за Порошенко. Аналогичным образом поступили и остальные Бакумовы – брат Александра, руководитель Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Денис Бакумов и дядя, экс-заместитель директора того же центра Михаил Бакумов.

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"Зашёл к Саше в Instagram вчера посмотреть ролик #продебаты. И прозрел. С 1 января по 9 мая – ни одного поста! А куда делись все призывы самого юного ректора за Порошенко? Ведь за него дружно топила вся семья Бакумовых", – иронизирует журналист.

Троллил Зеленского: "слугу народа" из Харькова уличили во лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат от "Слуги народа" оскандалился в Чернигове. Он отказался проходить проверку на полиграфе ("детекторе лжи").

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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
ой, а сколько сотрут 25% ,сколько таких переобулись при выборах в США.
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