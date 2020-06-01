Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что откладывает проведение саммита "большой семерки", ранее запланированного им на конец июня и предлагает провести встречу осенью. При этом на осенний саммит Трамп хочет пригласить лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии.
Саму "большую семерку" Трамп охарактеризовал как "очень устаревшую группу стран". Но такая характеристика, скорее всего, отражает эмоции и раздражение американского президента. Для Трампа саммит "большой семерки" в американской столице должен был бы стать симуляцией нормальности в обстановке продолжения пандемии коронавируса и массовых протестов в США. Но после того, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказались прибыть в Вашингтон на очный саммит, стало ясно, что никакой симуляции не произойдет. И тогда Трамп решил не просто отложить саммит, но и попытаться "торпедировать" группу семи с помощью стран, с которыми ему будет легче договариваться, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Дональд Трамп и Владимир Путин
Руководители других стран и ранее приглашались как гости на саммиты группы, вопрос только – в каком формате, постоянных участников или гостей. Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав "семерки", для этого требуется согласие всех участников группы. Но если речь идет о гостевом приглашении, тут проблемы могут возникнуть уже у самого Путина. Ведь, в отличие от руководителей Южной Кореи, Австралии и Индии, он уже был полноправным участником заседаний группы – тогда, когда ее именовали "восьмеркой", а не "семеркой". И участвовать в новой встрече в качестве бедного родственника, а не завсегдатая – это явный удар по путинскому самолюбию.
Еще одна проблема, которая не позволит Путину участвовать в саммите – это стремление Трампа к формированию антикитайского фронта. Возможно, подобное предложение заинтересует премьер-министра Индии Нарендру Моди, но только не Путина, для которого участие в антикитайском союзе – самая настоящая политическая и экономическая катастрофа. В этом случае Путин лучше отправится в Пекин, а не в Вашингтон. Если вообще куда-то отправится – жесткая самоизоляция, в которой продолжает пребывать российский президент, ставит под вопрос саму возможность его поездок в ближайшие месяцы.
Но, в конце концов, дело-то не в Путине. Дело в Трампе, который уже не в первый раз пытается контрабандой протащить Путина на встречи "большой семерки" - и только оппозиция других участников саммитов мешает ему достичь этой неприглядной цели. Это стремление еще раз доказывает, что для Дональда Трампа сиюминутная выгода и необъяснимая (или, хуже того, хорошо объяснимая) симпатия к российскому правителю куда важнее, чем те американские ценности и ценности цивилизованного мира – ценности, защитником которых, по логике своей должности, должен был бы выступать президент США.
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