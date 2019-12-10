"Трамп не лох": нардеп оценил идею Зеленского по Крыму

Украина может заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе возвращения аннексированного Крыма, если четко обозначит свой план действий относительно полуострова.

Об этом в эфире ObozTV заявил депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз, оценивая намерение президента Украины Владимира Зеленского привлечь Вашингтон к переговорам по Крыму.

"Если президент имеет четкую позицию и знает, что за ним Украина, которая никогда никому не простит захваченные территории, он будет говорить – мне плевать, что там считает Путин и тем более его шавки", – заявил депутат.

По его мнению, Зеленский должен "четко позиционировать принципы, как мы будем двигаться как государство в этом вопросе, тогда и Трамп присоединится, никуда не денется".

При этом Чийгоз отметил, что Украина доверяет международные переговоры помощнику президента Украины Андрею Ермаку – "человеку, который, согласно всем документам, имеет прямые отношения с рядом серьезных олигархов Москвы под санкциями".

"Трамп или кто-либо другой из серьезных лидеров этого мира – он что, лох?" – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский захотел провести переговоры о судьбе аннексированного Крыма с Россией и США.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нынешний статус Крыма обсуждению не подлежит.

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