Все! Томос подписан. Путь, более чем в три сотни лет – пройден. Петро Могила завещал посадить на кол всех, кто отдал украинскую церковь Москве. Наверняка он не думал, сколько времени пройдет до этого момента и что на кол уже некого сажать.

С другой стороны, надо четко понимать, кто именно приложил свою руку для получения духовной независимости. Это поколения наших предков, которые сложили свои головы в попытках вернуть Украине независимость. Безусловно, старт именно этой удачной и счастливой попытке был положен на Майдане 2013-2014 года, а потом эту лямку потянули наши военные, волонтеры и все те, кто не дал врагу пойти дальше того места, где его удалось остановить. Именно благодаря им сегодня стало возможным это событие.

Еще, хотелось бы отметить невидимую, но безусловно – мощную работу наших спецслужб, которые совершили просто подвиг и сохранили жизнь и здоровье всем ключевым в этом деле фигурам, как в Украине, так и за ее границами. Возможно, когда-то мы узнаем детали этой грандиозной операции.

Безусловно, отлично сработал наш дипломатический корпус, который обеспечивал рутинные и незаметные процессы, без которых ничего не получилось бы вообще. Ну и конечно, следует отметить просто феноменальное упорство руководство Украины и лично Пороха, который стал тем энерджайзером, на энергии которого все и сработало. Даже одного этого достаточно для того, чтобы безусловно войти в историю Украины навсегда. И наконец – отметим невероятную и феноменальную стойкость Украинской церкви, которая в невыносимых условиях, под анафемами и гонениями, не дрогнула и вытащила Украину из последнего московского капкана.

Новости Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Но мы хотели бы всем напомнить, что Томос, независимость и даже Победа – важные и очень масштабные события для Украины, не являются самоцелью. Они просто открывают для граждан Украины новые горизонты возможностей, а все остальное – в наших руках. Мы обязаны восстановить все разрушенное и загаженное за века оккупантом и двигать Украину в завтра так, чтобы сделать ее сильной, умной и энергичной, какой она и была до оккупации.

В общем, всех – с Томосом и с формализацией нашей духовной независимости!