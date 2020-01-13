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13 января • обновлено в 13:30
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Только примирение: Зеркаль сказала, как закончить войну в Украине

2.6т
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Завершение войны на Донбассе возможно только с помощью мирных переговоров, однако на это уйдет немало времени.

Об этом заявила бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Гордону", отметив, что в конечном результате все равно останется какая-то недовольная сторона.

"Опыт всех конфликтов в Европе и не только говорит: мирный процесс, который касается reconciliations [примирение], – это годы, годы и годы… Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен", – сказала Зеркаль.

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Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на дорогах
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
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фил филька
фил филька
обо це, упорыши! ну что пора зеркаль на миротворец? у вас ведь все кто хочет мира сразу туда попадают))
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Федоров Федор
Федоров Федор
С кем Ланя примиряться собралась, если она неоднократно говорила, что "Путин напал на Украину"? С Путиным что-ли?
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