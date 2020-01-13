Только примирение: Зеркаль сказала, как закончить войну в Украине

Завершение войны на Донбассе возможно только с помощью мирных переговоров, однако на это уйдет немало времени.
Об этом заявила бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Гордону", отметив, что в конечном результате все равно останется какая-то недовольная сторона.
"Опыт всех конфликтов в Европе и не только говорит: мирный процесс, который касается reconciliations [примирение], – это годы, годы и годы… Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен", – сказала Зеркаль.
Елена Зеркаль
lb.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.
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