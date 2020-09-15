Суд назначил дату рассмотрения дела заместителя Венедиктовой из-за декларации

В пятницу, 18 сентября, суд рассмотрит дело заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой – Алексея Симоненко за несвоевременную подачу декларации о доходах без уважительной причины.

Заседание состоится в Печерском районном суде Киева, сообщили на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В декларации о доходах за 2019 год Симоненко сообщил о пяти земельных участках, общей площадью более13 800 м2, одной квартире в Киеве площадью 128,5 м2 и доме площадью 6048 м2. Большинством недвижимости при этом владеет его супруга – Елена Симоненко.

Кроме того, на нее оформлен единственный автомобиль семьи Mersedes s-cupe 400 2016 года выпуска. В декларации указано, что его стоимость составляет 80 000 грн. Отметим, что подобный автомобиль стоит от 90 тысяч долларов – более 2,5 млн грн.

За 2019 год заместитель генпрокурора заработал 512 643 грн на основном месте работы. Его супруга получила более 1,2 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 1 млн 44 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества.

Наличными у семьи Симоненко хранится 4 млн 100 тыс. грн и еще почти 15 тыс. грн на банковских счетах. Отмечается, что супруга Симоненко имеет финансовые обязательства по кредиту перед неким Владимиром Коломойцем на сумму 8 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины составило и направило в суд 16 административных протоколов. Среди нарушителей – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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