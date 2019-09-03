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3 сентября • обновлено в 14:34
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"Стефанчук выбил стул?" Разумков оконфузился в Раде. Фото

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Со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым случился конфуз в Раде. Он уронил стул, когда потянулся к микрофону после того, как нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности.

Кадры в Раде снял фотограф Ян Доброносов. Снимок он опубликовал на странице в Facebook с подписью "команда".

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На помощь Разумкову бросился первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он успел ловко подхватить падающий стул, пока депутаты аплодировали собственному решению.

"Стефанчук выбил стул?" Разумков оконфузился в Раде. Фото
"Стефанчук выбил стул?" Разумков оконфузился в Раде. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обращаясь к депутатам, Зеленский перешел на жаргон в Раде.

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Персоны
Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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