"Стефанчук выбил стул?" Разумков оконфузился в Раде. Фото

Со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым случился конфуз в Раде. Он уронил стул, когда потянулся к микрофону после того, как нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности.

Кадры в Раде снял фотограф Ян Доброносов. Снимок он опубликовал на странице в Facebook с подписью "команда".

На помощь Разумкову бросился первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он успел ловко подхватить падающий стул, пока депутаты аплодировали собственному решению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обращаясь к депутатам, Зеленский перешел на жаргон в Раде.

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