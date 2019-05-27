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"Статью за незаконное обогащение вернут": Шевчук рассказал о встрече с Богданом

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В ближайшее время команда президента Владимира Зеленского может внести в Верховную Раду обновленную редакцию статьи о незаконном обогащении.

Об этом сообщил в эфире ObozTV глава Конституционного суда Украины в 2018-2019 годах Станислав Шевчук, которого сняли с должности незадолго до инаугурации Зеленского.

Шевчук рассказал подробности своей встречи с нынешним главой Администрации президента Андреем Богданом, которая прошла еще в марте.

"Насчет г-на Богдана – мы все юристы, все хорошо знаем друг друга. Особенно, топовые юристы. Эта встреча (в марте. – Ред.) не была тайной. Он записался на прием", – отметил судья.

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По словам Шевчука, они с Богданом обсудили решение КСУ отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

"Кандидат в президенты Зеленский задумался о том, как правильно вернуть статью о незаконном обогащении в Уголовный кодекс. Как глава суда, я комментировал решение КС", – пояснил он.

Судья добавил, что прошел "нормальный диалог, стороны отнеслись друг к другу с понимаем".

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На вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время от президента внесения обновленной статьи о незаконном обогащении, Шевчук ответил утвердительно.

"Да, это актуально. Думаю, в ближайшее время будет сделано. Не знаю, с этим парламентом или уже следующим", – сказал он.

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Бывший глава КСУ уточнил, что Конституционный суд никогда не выступал против незаконного обогащения, "а просто изложил критерии, как лучше переписать эту норму, чтобы она отвечала Конституции".

"Я думаю, все профессиональные юристы, и не только г-н Богдан, прислушаются к этим рекомендациям. Все понимают, что у КС есть огромная власть признавать неконституционными законы, в том числе статьи Уголовного кодекса", – обратил внимание Шевчук.

Он охарактеризовал Богдана как "профессионального юриста, довольно жесткого управленца с огромным опытом".

Андрей Богдан

Андрей Богдан

president.gov.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Станислав ШевчукАндрей Богдан
Место
Украина
Теги
незаконное обогащениеКонституционный суд УкраиныВерховная Рада Украины
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Казакова Марина
Казакова Марина
Спacи6o тeм, ктo покaзал мнe чудо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁o1w8tzg Прocтo пройдя пpостой oпрoс полyчилa пoчти полугодoвую зapплaту)) Пользyйтеcь, пoкa eще есть возможнocть=)
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