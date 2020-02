"США все сделают!" Помпео мощно пригрозил Путину из-за войны в Украине

Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Украина не восстановит территориальную целостность.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter после встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

"США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить тем же. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", – написал Помпео.

Как передает БЕЛТА, в ходе визита в Беларусь 1 февраля Помпео подчеркнул, что война в Украине – "вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения".

Он заверил, что "все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем".

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3