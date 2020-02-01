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1 февраля • обновлено в 15:27
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"США все сделают!" Помпео мощно пригрозил Путину из-за войны в Украине

2.3т
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Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Украина не восстановит территориальную целостность.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter после встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

"США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить тем же. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", – написал Помпео.

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Помпео пригрозил Путину

Помпео пригрозил Путину

Как передает БЕЛТА, в ходе визита в Беларусь 1 февраля Помпео подчеркнул, что война в Украине – "вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения".

Он заверил, что "все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выступая на совместном брифинге, они затронули ряд вопросов стратегического сотрудничества между странами, а также прокомментировали политические скандалы, связанные с украинско-американскими отношениями.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Майк Помпео
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
с 14 года весь мир хорошо, смачно трахает россию и всех русских по всему миру! на них уже негде клеймо ставить! правда при зп в 7-10 тыс руб, не все это замечают. так как приходится как и раньше выливать нечистоты в окно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Червоний Данило, Чудо, высралось? Теперь давай за работу! Панские толчки сами не помоются))))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы деградировали до уровня "не грамотный мyдak"! Где угроза-то)))?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бедняга, порой кажется, что он сам не верит в силу санкций из Зада. Вот и мощно кричит об этом на каждом углу, пытаясь самому в это поверить...
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