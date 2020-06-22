США показали новую партию Javelin для Украины. Фото

В США заявили, что готовят к отправке в Украину новую партию военного груза.

Фотографию погрузки вооружения опубликовало в Твиттере Транспортное командование США. Среди прочего там есть комплекты противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", – сказано в сообщении американских военных.

Американские военные грузят Javelin для отправки в Украину Twitter Транспортного командования США

В США заявили о подготовке военного груза для Украины Twitter Транспортного командования США

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Украину прибыла партия военной помощи от США, среди которой, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.