Кулеба о срыве перемирия на Донбассе: Украина с Россией имеет две войны

Между Украиной и Россией идут две войны: горячая вооруженная на Донбассе и дипломатическая.

Такое заявление в эфире "Свободы слова" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя срыв террористами режима прекращения огня.

"У меня есть стойкое впечатление, что 6 и 7 сентября шаг сделала Российская партия вооруженной войны. Очевидно, это происходит именно сейчас, поскольку в Украине стартовала предвыборная кампания. И мы понимаем, что у нас есть политические силы, которым на этом фоне любая плохая новость с востока добавляет баллов", – сказал он.

Как рассказал глава МИДа, после обострения он срочно инициировал разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, однако оказалось, что он уехал в Сирию в командировку. Когда состоится разговор министров, неизвестно.

"Я готов, жду разговора. Считаю, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, – это Российская Федерация", – подчеркнул Кулеба. Он отметил, что такое же поручение дал ему президент Владимир Зеленский.

Министр рассказал, что на переговорах украинская сторона должна спросить, как Россия объясняет случившееся и остается ли она верна режиму прекращения огня. Также МИДам нужно будет обсудить подготовку "нормандской" встречи представителей ведомств. Перед этим должны встретиться советники Украины, РФ, Франции и Германии.

"Во время разговора с партнерами именно мы донесли правду о том, что произошло на Донбассе и кто сорвал режим прекращения огня. Но пока реакции не последовало. Однако уверен, что этот вопрос в мире тщательно изучат. И тогда уже будет обратная связь", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на взрывных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

7 сентября скончался еще один защитник. Он – один из двух украинских военных, получивших ранение в результате подрыва на мине автоцистерны АРС-14 возле пгт Новгородское Донецкой области.

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