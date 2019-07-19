Среди конопли: Садовый снялся в избирательном ролике

Городской голова Львова Андрей Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля вблизи Глухова, что на Сумщине.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким образом он решил прорекламировать употребление конопляного масла и поддержать мэра Глухова Мишеля Терещенко, который баллотируется от "Самопомочі" на мажоритарном округе.

Андрей Садовый "РБК-Украина"

Терещенко ранее владел бизнесом по выращиванию льна и технической конопли, но в октябре 2018 сообщил, что продал этот бизнес, поскольку намерен продолжать политическую карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Садовый признался, что в молодости пробовал курить каннабис. Вместе с тем он отметил, что не считает легализацию мариуханы в Украине сейчас своевременной.

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