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25 марта • обновлено в 11:28
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Создание "консультативного совета" с ОРДЛО внезапно отложили: названа причина

2.8т
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На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 25 марта не будет приниматься решение о создании в рамках ТКГ "консультативного совета" с участием представителей ОРДЛО.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, заседание пройдет в режиме видеоконференции.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", – сказал Резников.

Алексей Резников

Алексей Резников

LIGA.net

Напомним, "консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и оккупированных территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями "Л/ДНР", а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали соглашения о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета должно было быть подписано 25 марта.

  • По итогам заседания СНБО 13 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • 54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
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