Создание "консультативного совета" с ОРДЛО внезапно отложили: названа причина

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 25 марта не будет приниматься решение о создании в рамках ТКГ "консультативного совета" с участием представителей ОРДЛО.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, заседание пройдет в режиме видеоконференции.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", – сказал Резников.

Алексей Резников LIGA.net

Напомним, "консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и оккупированных территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями "Л/ДНР", а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали соглашения о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета должно было быть подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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