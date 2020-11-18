Союзники России сидят в Верховной Раде, а олигархи звонят судьям, – дипломат из США

Временно поверенная в делах Посольства США в Украине Кристина Квин заявила, что в нашей стране олигархи все еще звонят судьям, а союзники России сидят в Верховной Раде.

Таким мнением она поделилась на форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", который начался 17 ноября в Киеве. Как сообщает "Судебно-юридическая газета", он проходит при участии представителей Кабмина, Офиса президента, посольств и ВРУ.

Прежде всего дипломат обратила внимание на два важных вызова по евроатлантической интеграции, которые должна реализовать Украина, иначе она не сможет показать достижения в этом вопросе.

"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией РФ. Аннексия Крыма, конфликт на Донбассе. Это в том числе и кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории РФ, а также через союзников России, которые сидят и в Верховной Раде", – выразила убеждение Квин.

Помимо этого, она отметила, что аналогично перед украинским государством стоят внутренние вызовы по борьбе с коррупцией. И важно, чтобы реализация обоих происходила одновременно.

По ее словам, специалисты видят попытки со стороны "союзников РФ подорвать проевропейский нарратив Украины и сформировать антизападный". Она уточнила, что это делается в том числе с помощью медиахолдингов и социальных сетей. Поэтому украинскому правительству важно противостоять дезинформации.

Также Квин указала на то, что в Украине "личные интересы" некоторых извне пытаются управлять внутренними делами страны. В частности, стремятся управлять ею, хотят обогатиться и добиться того, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились.

"Чтобы украинские институции были подотчетны украинским гражданам, необходимо, что Генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов", – подытожила Квин, добавив, что администрация США и дальше планирует сотрудничать с украинской властью в направлении евроатлантической интеграции.

Отметим, что Кристина Квин, которая после окончания миссии Уильяма Тейлора временно возглавила Посольство США в Украине, ранее работала дипломатом в Москве и Париже. Подробнее о главе американского посольства в Украине читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее временный поверенный в делах Штатов в Украине Кристина Квин заявила, что США готовы сотрудничать с Украиной над созданием "Крымской платформы".