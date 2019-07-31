Советников главы Херсонской ОГА проверят на детекторе лжи: что произошло

Глава Херсонской областной государственной администрацииЮрий Гусев инициировал проверку всех своих штатных советников на детекторе лжи.

Это связано с недавно появившимися в СМИ заявлениями о том, что некоторые советники главы ОГА якобы занимаются вымогательством, пояснил Гусев на своей странице в Facebook.

"Последние несколько дней начала активно появляться информация о том, что отдельные мои советники требуют средства (говорят даже о сумме в $30 тыс.) у перевозчиков и давят на представителей бизнеса, в том числе на одного из адвокатов.

Я принял решение о том, что все штатные советники председателя Херсонской облгосадминистрации должны пройти детектор лжи, который организует команда проекта LIFT", – написал он.

Иллюстрация. Детектор лжи Deskgram

Гусев подчеркнул, что по результатам проверки буду приняты соответствующие кадровые решения.

"Если же к вам обращаются от моего имени люди с коррупционными намерениями или желанием незаконного обогащения – прошу сразу обращаться в правоохранительные органы", – подытожил глава Херсонской ОГА.

Напомним, Юрий Гусев вступил на эту должность 13 июля по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Юрий Гусев facebook.com/yuriy.husyev

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко. Новым главой Львовской ОГА стал Маркиян Мальский.

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