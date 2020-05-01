Главная Новости
1 мая • обновлено в 08:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Социолог сказал, что спасло Зеленского от тотального провала

Читать материал на украинском

Главным достижением Владимира Зеленского на посту президента Украины граждане считают освобождение пленных.

"Если мы спрашиваем про основные достижения Зеленского, то главным достижением, порядка 50%, является освобождение наших пленных. Другое достижение – полная перезагрузка власти. Это уже около 10%, а другие достижения еще меньше", – рассказал в блиц-интервью ObozTV директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто (полный текст читайте здесь).

"С точки зрения оценки населения, у него положительных решений больше, чем отрицательных, потому что его поддержка выше, чем его неподдержка. Поэтому баланс пока что явно позитивный", – сообщил социолог.

Он также обратил внимание на тот факт, что ситуация у Владимира Зеленского лучше, чем у предыдущих президентов к моменту окончания первого года каденции.

"Но если спрашивать про основные обещания – установление мира, преодоление коррупции, разрешение экономических проблем, – то по всем трем большинство считает, что ситуация не решена и что лучше не стало", – рассказал социолог.

Социолог сказал, что спасло Зеленского от тотального провала

Социолог сказал, что спасло Зеленского от тотального провала

"Однако ему продолжают верить, и пока что у него есть кредит доверия населения", – констатировал Паниотто.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Впервые за всю историю обменов Украина вернула больше людей, чем передала.

Согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%. При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Обмен пленными Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Паниотто
Место
Украина
Тег
рейтинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
49
12
Смешно
1
Интересно
5
Печально
21
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги