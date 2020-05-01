Главным достижением Владимира Зеленского на посту президента Украины граждане считают освобождение пленных.

"Если мы спрашиваем про основные достижения Зеленского, то главным достижением, порядка 50%, является освобождение наших пленных. Другое достижение – полная перезагрузка власти. Это уже около 10%, а другие достижения еще меньше", – рассказал в блиц-интервью ObozTV директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто (полный текст читайте здесь).

"С точки зрения оценки населения, у него положительных решений больше, чем отрицательных, потому что его поддержка выше, чем его неподдержка. Поэтому баланс пока что явно позитивный", – сообщил социолог.

Он также обратил внимание на тот факт, что ситуация у Владимира Зеленского лучше, чем у предыдущих президентов к моменту окончания первого года каденции.

"Но если спрашивать про основные обещания – установление мира, преодоление коррупции, разрешение экономических проблем, – то по всем трем большинство считает, что ситуация не решена и что лучше не стало", – рассказал социолог.

Социолог сказал, что спасло Зеленского от тотального провала

"Однако ему продолжают верить, и пока что у него есть кредит доверия населения", – констатировал Паниотто.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Впервые за всю историю обменов Украина вернула больше людей, чем передала.

Согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%. При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте.

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