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12 декабря • обновлено в 23:22
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"Смотрел в глаза 8 часов": Зеленский рассказал, пожимал ли руку Путину на переговорах

3.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

Об этом украинский лидер сказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.

"А как по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно начать диалог, договариваться?" – спросил Зеленский. Он также заявил, что смотрел в глаза Путину 8 часов, ведь именно столько длились переговоры.

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Владимир Зеленский на шоу "Право на владу"

Владимир Зеленский на шоу "Право на владу"

Скрин видео

Президент также сказал, понял, что Путин "непростой и сложный человек". "Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это не будет быстро, но это будет", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что чувствовал поддержку глав Германии и Франции, а также украинцев и своей команды.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат политика видео
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не подал, а протянул)
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