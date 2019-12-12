"Смотрел в глаза 8 часов": Зеленский рассказал, пожимал ли руку Путину на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".
Об этом украинский лидер сказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.
"А как по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно начать диалог, договариваться?" – спросил Зеленский. Он также заявил, что смотрел в глаза Путину 8 часов, ведь именно столько длились переговоры.
Владимир Зеленский на шоу "Право на владу"
Скрин видео
Президент также сказал, понял, что Путин "непростой и сложный человек". "Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это не будет быстро, но это будет", – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что чувствовал поддержку глав Германии и Франции, а также украинцев и своей команды.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).
Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.
По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".
Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.
Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.
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