"Смерть империи": Зеленский в ЕС сделал радикальное заявление о России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Европейском Союзе может остановить имперские амбиции России.

Об этом он сказал во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе, информирует пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель на странице в Twitter.

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – сказал Зеленский.

"Ukraine in the EU is the death of the Russian imperial project. Moreover, it is a powerful blow against Russian authoritarianism, it is the path to democratic change in Russia and the whole post-Soviet space, "said @ZelenskyyUa at a meeting with @eucopresident