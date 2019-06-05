ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Смерть империи": Зеленский в ЕС сделал радикальное заявление о России

2.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Европейском Союзе может остановить имперские амбиции России.

Об этом он сказал во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе, информирует пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель на странице в Twitter.

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – сказал Зеленский.

Новости
Старые и новые друзья Евросоюза: как Зеленского встретили в Брюсселе

Владимир Зеленский и Дональд Туск

Владимир Зеленский и Дональд Туск

НВ

Напомним, после встречи с президентом Украины Дональд Туск подчеркнул, что Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики. Также было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июня в Брюсселе состоялась встреча Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийЮлия МендельДональд Туск
Место
БельгияБрюссель
Теги
политикаУкраинаРоссиявступление в ЕС
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
8
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Росия Банкрот террорист и окупант!путин разорил росию и обокрал ее! смерть росийским выплядкам окупантам! Крым и Донбасс Украина! Донбасс без крыма нам не нужен! война до полной победы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Как же любят окраинские Гидранты, лозунги. Оно и понятно, кроме лозунгов, больше ничего нет и не предвидится.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Mega Death
Mega Death
В Европе не идиоты сидят, чтоб брать на прокорм 40 млн тупых голодранцев))) Украина всех(вт.ч. и Россию) устраивает как поставщик дешёвых белых батраков и шлюх с сиделками, а так же как крупный потребитель всякого неликвида и ресурсов))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3

Блоги / мнения