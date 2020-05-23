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23 мая • обновлено в 21:27
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Смерть депутата Давыденко: появилось его фото 18+ из кабинета

2.2т
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Появилось первое фото с киевского кабинета народного депутата Валерия Давыденко, которого 23 мая обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы.

Снимок был опубликован на странице в Facebook бывшего нардепа Игоря Мосийчука (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Валерий Давыденко

Валерий Давыденко

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Бывший депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на источники, написал, что политик, возможно, был застрелен из собственного наградного пистолета. Версия о самоубийстве не исключается.

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Осторожно! Фото 18+!

Снимок содержит сцену насилия!

Смерть депутата Давыденко: появилось его фото 18+ из кабинета

facebook.com/igor.mosijcuk

Новость дополняется...

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина Киев
Теги
смерть оружие политика депутат Верховная Рада Украины фотографии
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