Смерть депутата Давыденко: появилось его фото 18+ из кабинета

Появилось первое фото с киевского кабинета народного депутата Валерия Давыденко, которого 23 мая обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы.

Снимок был опубликован на странице в Facebook бывшего нардепа Игоря Мосийчука (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Валерий Давыденко Подробности

Бывший депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на источники, написал, что политик, возможно, был застрелен из собственного наградного пистолета. Версия о самоубийстве не исключается.

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Осторожно! Фото 18+!

Снимок содержит сцену насилия!

facebook.com/igor.mosijcuk

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