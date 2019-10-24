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24 октября • обновлено в 12:06
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"Слуга народа" оскандалился с выступлением на росТВ: у Зеленского неоднозначно отреагировали

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского неоднозначно отреагировали на выступление депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко во время политического телевизионного шоу российского "Первого канала". Его поступок не осудили, а просто спросили, зачем это нардепу.

Об этом рассказал сам Шевченко, отвечая на вопросы программы Радио Свобода "Ньюзрум" о реакции ОП на его участие в телешоу.

"Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию", – отметил он.

На уточняющий вопрос, осуждают ли у Зеленского появление Шевченко в эфире росСМИ, он сказал: "Нет. Просто спросили, зачем... Хотят понять, что происходит".

"Слуга народа" оскандалился с выступлением на росТВ

"Слуга народа" оскандалился с выступлением на росТВ

По словам депутата, он больше не планирует участия в подобных программах. Шевченко отметил, что сказал россиянам, что больше не будет общаться с ними, ведь они все вырезали и перекрутили. В то же время он добавил, что не считает свое выступление неправильным.

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"Главный месседж, который я хотел донести, – чтобы люди в России, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом действительно через переговоры и диалог прийти к миру", – уверен депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от "Слуги народа" Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты на заказ. Также он заявил, что его якобы подставили.

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Персоны
Владимир Зеленский Евгений Шевченко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис президента Верховная Рада Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так умных людей нет ни в Раде ни в офисе президента, страна не в состоянии и не способна быть самостоятельной.
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