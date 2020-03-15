"Убивали рейтинг Зеленского": нардеп от СН ошарашил правдой о коллегах

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15 марта • обновлено в 19:00
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Нардеп от "Слуги народа" Чернев заявил, что коллеги намеренно обваливали рейтинг Зеленского

2.7т
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Некоторые нардепы "Слуги народа" "системно и методично поливали грязью правительство и своих коллег по фракции", "убивали" рейтинг президента Владимира Зеленского, дискредитируя его команду.

С такой критикой своих коллег в Facebook выступил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от "СН" Егор Чернев. Он намекнул на связь части членов партии с бизнесменом Игорем Коломойским.

По его мнению, эти "слуги" действовали "только ради одной цели – возвращения своему хозяину известного банка и сохранение контроля над госпредприятиями".

Егор Чернев

Егор Чернев

facebook.com/cherneve

"Не успела патриотическая часть фракции "СН" заявить о своем предостережении, что нельзя идти ни на какие уступки России и террористам, как нашлись люди, которые решили использовать ситуацию во внутрипартийных интригах...

И теперь эти люди в своих соцсетях и телеграмм-каналах, натянув маску добродетели, взвешенности и святой непорочной чистоты, лицемерно выступают на якобы защиту президента от "раскольников", в которые они решили записать всех нас", – написал Чернев.

По его словам, часть нардепов от "Слуги народа" выступают за единство фракции и не хотят выносить внутренние споры наружу.

Другая часть пытается "показать президенту какой-то заговор, которого не существует, и дать понять Офису президента, что опираться надо именно на их группу".

"Раскольниками и предателями мы считаем тех, кто вместо совместной работы занимается только обливанием грязью своих коллег и откровенно работает против президента, его команды и всей страны", – написал народный депутат.

Он также высказал уверенность в том, что "деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется".

"Убивали рейтинг Зеленского": нардеп от СН ошарашил правдой о коллегах

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика
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