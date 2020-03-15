"Убивали рейтинг Зеленского": нардеп от СН ошарашил правдой о коллегах

Некоторые нардепы "Слуги народа" "системно и методично поливали грязью правительство и своих коллег по фракции", "убивали" рейтинг президента Владимира Зеленского, дискредитируя его команду.
С такой критикой своих коллег в Facebook выступил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от "СН" Егор Чернев. Он намекнул на связь части членов партии с бизнесменом Игорем Коломойским.
По его мнению, эти "слуги" действовали "только ради одной цели – возвращения своему хозяину известного банка и сохранение контроля над госпредприятиями".
Егор Чернев
facebook.com/cherneve
"Не успела патриотическая часть фракции "СН" заявить о своем предостережении, что нельзя идти ни на какие уступки России и террористам, как нашлись люди, которые решили использовать ситуацию во внутрипартийных интригах...
И теперь эти люди в своих соцсетях и телеграмм-каналах, натянув маску добродетели, взвешенности и святой непорочной чистоты, лицемерно выступают на якобы защиту президента от "раскольников", в которые они решили записать всех нас", – написал Чернев.
По его словам, часть нардепов от "Слуги народа" выступают за единство фракции и не хотят выносить внутренние споры наружу.
Другая часть пытается "показать президенту какой-то заговор, которого не существует, и дать понять Офису президента, что опираться надо именно на их группу".
"Раскольниками и предателями мы считаем тех, кто вместо совместной работы занимается только обливанием грязью своих коллег и откровенно работает против президента, его команды и всей страны", – написал народный депутат.
Он также высказал уверенность в том, что "деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется".
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 марта народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО. Заявление подписали 54 нардепа от "Слуги народа".
Позже глава ОПУ Андрей Ермак встретился с нардепами, которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.
Нардеп от "СН" Марьяна Безугла рассказала, как закончилась закрытая встреча Ермака с политиками.
Некоторые депутаты, подписавшие обращение, удалили свои страницы в Facebook.
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