"Сливать г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одессу поручил прекратить любые проверки лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм.

Такое решение вызвало у украинцев удивление и возмущение, в соцсетях бурно обсуждают поступок главы государства:

"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:

Зеленский: Никто не умрет от этого за два месяца.

Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.

Зеленский: Море и так грязное.

---

Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия, и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", – пишет Pavlo Vyshebaba.

"Вчера ругал "Арселор Миттал" за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать г*вно в Одессе. Ведь никто "за два месяца не умрёт" в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия", - отмечает Михаил Голуб.

"На фауне Черного моря тренируется", - пишет Владимир Арьев.

Отметим, что часть интернет-пользователей выступила в защиту главы государства:

"Да посмотрите вы все видео! Тот экологист выкручивался как уж на сковородке. Я в шоке, как можно так все передергивать...

Какая инспекция, все куплено, сливают г*вно каждый день.

Действительно, взятки на целых два месяца остановятся!

там не было нормальных проверок, там был просто сбор денег, и проверяльщики закрывали глаза на все выбросы..."

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также искупался в Черном море в Одессе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!