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"Сливать г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одессу поручил прекратить любые проверки лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм.

Такое решение вызвало у украинцев удивление и возмущение, в соцсетях бурно обсуждают поступок главы государства:

"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:

Зеленский: Никто не умрет от этого за два месяца.

Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.

Зеленский: Море и так грязное.

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Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия, и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", – пишет Pavlo Vyshebaba.

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"Вчера ругал "Арселор Миттал" за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать г*вно в Одессе. Ведь никто "за два месяца не умрёт" в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия", - отмечает Михаил Голуб.

"На фауне Черного моря тренируется", - пишет Владимир Арьев.

Отметим, что часть интернет-пользователей выступила в защиту главы государства:

"Да посмотрите вы все видео! Тот экологист выкручивался как уж на сковородке. Я в шоке, как можно так все передергивать...

Какая инспекция, все куплено, сливают г*вно каждый день.

Действительно, взятки на целых два месяца остановятся!

там не было нормальных проверок, там был просто сбор денег, и проверяльщики закрывали глаза на все выбросы..."

"Г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом
"Г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом
"Г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом
"Г*вно в Одессе!" Зеленский шокировал украинцев новым приказом

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также искупался в Черном море в Одессе.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
Экология
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
короче-снова с пушки по воробьям...) тут нужен системный продуманный подход... а так просто "палетическае" решение...) паппулизммм...
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3
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Особенно умиляет: "...там не было нормальных проверок, там был просто сбор денег, и проверяльщики закрывали глаза на все выбросы...". Вероятно, так оно и есть, НО!!! разве ТАКИМ образом слуга "наведет пор-р-р-р-ядок!" в стране? Надо СИСТЕМНО СТРОИТЬ ГОСУДАРСТВО, а не пускать мыльные бульки, как в детском саду. Но каков приход, таков и поп...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Свавильный Николай, -а чё...Зе труселя в Чёрном море "постирал"-а теперь хоть потоп..._
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2
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
хлам не привыкать жить на помойке, их еще поляки за людей не держали и не разрешали ходить по тротуарам и ездить в общественном транспорте. При отсутствии воды могут помыться и в грязном море
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ivan Ivan, -чухонец-ты бы ваабще "прамалчал"-раша образец "экологического чуда"...)))
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