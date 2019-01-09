Граница на замке: названо число россиян, которых не пустили в Украину

За время военного положения в Украине и после него пограничники отказали во въезде более 2 тыс. россиян, на украинской границе поток граждан РФ заметно уменьшился.

Об этом рассказал в эфире ObozTV пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, пограничники продолжают "осуществлять усиленные меры" относительно въезда на территорию Украины иностранцев, в первую очередь граждан России.

"В течение периода военного положения мы не пустили на территорию Украины более 1650 граждан РФ. После снятия военного положения, на сегодняшний день такое количество россиян – около 800", – сообщил он.

"Меры продолжаются, и мы наблюдаем уменьшение уровня граждан РФ, которые едут в Украину. Преимущественно, это этнические украинцы или аполитичные люди, которые едут с культурной целью или с целью участия в спортивных мероприятиях", – добавил Слободян.

Также представитель Госпогранслужбы напомнил, что ведомство осуществляет сбор отпечатков пальцев на границе с начала 2018 года. За это время более 650 тыс. иностранцев предоставили свои биометрические данные, и почти полмиллиона из этого числа – граждане России.

expres.online

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил введение в будущем биометрического визового режима с Российской Федерацией.

Отметим, что на время военного положения в десяти областях, длившегося с 26 ноября до 26 декабря, Украина частично запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет с территории России. Данное ограничение было продолжено и после окончания ВП.

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