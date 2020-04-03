Скандал с фирмой жены Степанова: глава Минздрава расставил точки над "і"

Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал скандал, который возник вокруг медфирмы его супруги.

Глава Минздрава в Facebook отметил, что вся распространяемая информация о компании его жены является манипуляцией.

Он опровергнул, что фирма была "создана под назначение" и будет заниматься поставками медицинских товаров во время пандемии коронавируса.

Максим Степанов

"Эта компания – инициатива моей жены, профессионального врача-нефролога с многолетними стажем. Директором фирмы является адвокат Олег Закорчемний, который является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины", – написал министр.

Степанов отметил, что фирма жены будет предоставлять услуги по онкологии и не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса.

"Решение о строительстве онкоцентра было принято еще в конце 2019 года. Тогда я занимался собственным бизнесом. Это было задолго до того, как я начал работать министром здравоохранения, которых за это время сменилось уже двое", – пояснил Степанов.

Также министр добавил, что деньги на строительство онкоцентра взяты из личных сбережений его семьи.

Напомним, что ранее появилась информация, что жена министра Степанова в день назначения мужа на пост министра зарегистрировала медицинскую компанию "Бестздрав".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Верховная Рада Украины со второго раза все же поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Позже глава Минздрава отчитался перед украинцами о первых днях работы.

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