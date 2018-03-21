Скандал с детективом НАБУ: одиозная чиновница уволилась из ГМС

Кабинет министров уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает ZN.ua.

"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал он после заседания правительства в среду, 21 марта.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило во взяточничестве Пимахову.

Позже стало известно, что чиновница пару лет назад оформила на свою мать квартиру в Киеве стоимостью в несколько миллионов гривен и элитное авто Porsche Cayenne, которыми пользуется сама.