Главе Минфина Украины грозит реальный срок

Министру финансов Украины Александру Данилюку грозит уголовная ответственность по нескольким делам.

Издание "Деловая столица" собрало мнения экспертов о том, какие последствия могут ждать министра.

Демарш Данилюка на заседании Кабинета министров 23 мая удивил многих. Требование назначить ему шестого заместителя и последовавший за этим ультиматум об отставке в случае отказа премьера Гройсмана, а также информация СМИ о том, что Данилюк скрывал доходы за рубежом спровоцировала неоднозначную реакцию в обществе.

Политолог Тарас Загородний считает, что министру финансов грозит уголовная ответственность за нарушения, если будут собраны доказательства.

"С самого начала было известно, что у министра есть офшорные компании. Это смешно смотрится — когда человек, который уклоняется от уплаты налогов, требует, чтобы налоги платили другие. Он устроил скандал на пустом месте, потому что понимает: следствие идет и ему будет сложно выкрутиться. Если будет доказано, что у него недвижимость в Лондоне, скрытые доходы, то ему грозит уголовная ответственность. Плюс к этому неуплата налогов. Фактически его зажали по нескольким делам. Поэтому начинаются шараханья и крики: все вокруг коррупционеры, я один красивый", - убежден эксперт.

В свою очередь, народный депутат Антон Геращенко отмечает, что в момент вступления в должность министра Данилюк должен был решить все формальности, связанные с его участием в иностранных компаниях, однако не сделал этого.

"В момент занятия должности Данилюк забыл сложить с себя обязанности директоров иностранных компаний - это юридический факт, на который тогда закрыли глаза. Законодательство разрешает (чиновнику) быть собственником, акционером, но запрещает быть распорядителем, директором, лицом, принимающим распорядительные функции", - считает Геращенко.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.