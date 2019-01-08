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Скандал между Украиной и Чехией: Портников указал на важный нюанс

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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус яро поддерживает Россию, обвиняя Украину в нападках на президента РФ Владимира Путина.

Однако такая слепая поддержка Кремля и пророссийская позиция может привести к деградации и кризису страны, сообщил в блоге украинский журналист Виталий Портников.

"Экстравагантный евроскептик и поклонник Кремля, Клаус уже не в первый раз выступает с заявлениями, которые не делают ему чести и вызывают возмущение у многих его соотечественников. Я бы и не стал обращать внимание на заявление Клауса, если бы не одно немаловажное обстоятельство", — отметил он.

Журналист добавил, что именно Клаус был отцом чешского экономического чуда, а не президент Вацлав Гавел.

"Для внешнего мира Вацлав Гавел превратился в настоящую политическую икону, доказательство того, как можно сохранить порядочность в большой политике. Но вот только его соотечественники избирали своими президентами Вацлава Клауса, а затем Милоша Земана - еще одного поклонника Путина. Причем если Клауса дважды избирал парламент, то Земана дважды избирал народ", — акцентировал Портников.

Журналист отметил, что реформы в стране ничего сами по себе не значат, если они не связаны с нравственной позицией элиты и граждан.

"Рано или поздно - если реформы и ценности не совпадают — уделом таких стран становится авторитаризм или просто обычная глупость, возведенная в ранг политики. Многие наши соседи уже живут в таком мире - мире авторитаризма или глупости… И все это — прямой результат политики Клауса, которому всегда были безразличны ценности, который умел считать, но не умел мечтать", — рассказал Портников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине резко отреагировали на заявление экс-президента Чехии Вацлава Клауса относительно "провокаций Украины против России".

Место
Чехия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Не только он)))))Сегодня вас дебилов вся Европа....не поддерживает)))Прыгайте дальше )))Вы для полного счастья дайте мрази Бендере опять героя))))))))))))))))))))))))))Плюньте в польскую рожу нам на радость
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хуйло альфа-козел для безыдейного стада, любая тварь в этом стаде либо продажная, либо тупая, вот и все, что следует знать про этого президента Чехии
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