"Получил удар": в назначении Сивохо в СНБО увидели показательный нюанс

Офицер, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил, что назначение на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохи стало ударом для этого артиста.

"По-моему, господин Сивохо - глубоко некультурный и необразованный человек, который находится в состоянии аффекта от тех событий, которые с ним произошли", – сказал офицер в блоге OBOZREVATEL, комментируя последнее заявление Сивохо о "воинствующем меньшинстве".

"Господин Сивохо последние десятки лет своей жизни не принимал активного участия в жизни страны, в помощи этой стране выйти из того затруднительного положения, в которое она попала. Но вдруг судьба занесла его на вершину власти. Это стало определенным ударом для него", – предположил волонтер.

"Сивохо – не Жванецкий. Он работает в достаточно примитивном жанре", – сказал Гай

Гай нелестно высказался о способностях Сивохо – как артиста и как человека. "Однозначно можно сказать, что Сивохо – не Жванецкий. Он работает в достаточно примитивном жанре", – сказал он. И добавил: тот факт, что бывший комик не способен "построить элементарную логическую цепочку" на основе событий, которые произошли в стране за последние несколько лет, в частности, войны и выборов, офицер пришел к выводу, что у него "слабые когнитивные способности".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил: Сергей Сивохо имеет возможность "спокойно разгуливать по Киеву" благодаря "воинствующему меньшинству", против которого выступает.

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