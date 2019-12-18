Севастополь - не Киев? В скандальном законопроекте Зеленского подметили еще одну опасность

Аннексированный Севастополь еще могут внести в законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. "Город Севастополь – возможно, он будет или довключен, или еще внесен. Как только Украина вернет Крым, вернет границы, я уверен, что это будет там обязательно. Я думаю, что Севастополь будет довнесен в рассмотрении перед голосованием", – сказал он.

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В то же время народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка подчеркнул, что правки такого характера необходимо вносить уже сейчас, так как существует огромная опасность, что документ уже не смогут изменить после первого чтения.

"Потому что после первого чтения законопроект будет направлен в Конституционный суд и тогда только два выбора – или "за" или "против". Поэтому все вещи, которые нужно внести, нужно обговорить сейчас", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее подал в Раду законопроект, в котором подробно описано его видение административной реформы в Украине. Эксперты уже забили тревогу из-за множества "подводных камней".

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