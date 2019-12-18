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18 декабря • обновлено в 07:03
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Севастополь - не Киев? В скандальном законопроекте Зеленского подметили еще одну опасность

2.4т
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Аннексированный Севастополь еще могут внести в законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. "Город Севастополь – возможно, он будет или довключен, или еще внесен. Как только Украина вернет Крым, вернет границы, я уверен, что это будет там обязательно. Я думаю, что Севастополь будет довнесен в рассмотрении перед голосованием", – сказал он.

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В законопроекте Зеленского без Севастополя подметили еще одну опасность

В законопроекте Зеленского без Севастополя подметили еще одну опасность

"Крым.Реалии"

В то же время народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка подчеркнул, что правки такого характера необходимо вносить уже сейчас, так как существует огромная опасность, что документ уже не смогут изменить после первого чтения.

"Потому что после первого чтения законопроект будет направлен в Конституционный суд и тогда только два выбора – или "за" или "против". Поэтому все вещи, которые нужно внести, нужно обговорить сейчас", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее подал в Раду законопроект, в котором подробно описано его видение административной реформы в Украине. Эксперты уже забили тревогу из-за множества "подводных камней".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Севастополь
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Самое верное решение - убрать упоминание Крыма и Севастополя из прости туции Украины.
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2
1
Хо Хол
Хо Хол
Какое отношение русский город боевой славы Севастополь имеет отношение к xpюканутым селюкам из cвинoленда, которые варятся в котлах без остановок?
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5
1

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