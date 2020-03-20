Кашель и жидкий стул: Шахову стало хуже от коронавируса. Видео

Состояние здоровья народного депутата Украины Сергея Шахова, который болеет коронавирусом, ухудшилось.

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Появилось головокружение, стал больше кашлять и повысилась температура, рассказал нардеп в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Сергей Шахов/Facebook

"Сегодня появилось головокружение, больше кашель, жидкий стул. Температура утром была более-менее нормальная, 37,3, сейчас немного приподнялась. Пью много жидкости", – отметил Шахов.

Напомним, что нардеп болеет коронавирусом уже седьмой день.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

Кроме того у политика пятеро детей, с которыми он контактировал: все они сдали тесты.

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