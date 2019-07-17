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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Медведчук отменил "Северный поток-2" и объявил газ РФ нашим

"Оппоплатформа – за жизнь" как партия колонизаторов гарантирует снижение всех тарифов в два раза. Гарант № 1 – её рядовой член Виктор Медведчук, который, когда вступал в неё так и сказал, что в правление он не хочет, хочет быть просто рядовым.

Юрий Бойко, исключенный из "Оппоблока – за мир", и Вадим Рабинович, ушедший плавно оттуда, чтобы бороться за жизнь, перечить куму Путина не решились – рядовым, так рядовым. У экс-регионалов теперь тоже внутрипартийная демократия, не то что при Януковиче. В итоге Медведчук всё-таки согласился войти в правление "Оппо – за жизнь" и стать там членом Политсовета. Действительно, как-то неприлично, такой влиятельный человек – и рядовым.

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Разумеется, лично Медведчук никому снижения никаких тарифов не гарантирует, но намекает, что благодаря его кумовству с Путиным весь газ Сибири и Татарстана – наш. В доказательство показывает свои фото с Бойко и главой "Газпрома" Алексеем Миллером 7 июня в Москве. Трио – Бойко, Медведчук и Рабинович обещает покупать газ только в РФ и по "братской" цене. В результате цена газа в Украине якобы упадёт в 2 раза до 3800 грн. и за ней упадут цены на хлеб и на всё-всё, так как хлеба без газа не бывает. После этого наступит такая эра дешевизны и изобилия, которую даже Зеленский не обещал во время выборов.

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Но этим не ограничится. "Газпром", по просьбе Медведчука, сохранит транзит газа в Европу через Украину, который хотел прекратить с 1 января 2020 г. и откажется от идеи пустить этот газ через "Северный поток-2". Бойко на страницах газеты "Оппо – за жизнь" уверяет, что он и Медведчук уже почти договорились об этом с "Газпромом". Почти, так как Бойко ещё не премьер-министр Украины, но если станет им, то за оставшиеся полгода до 1 января за пять встреч он договорится с "Газпромом" и о сохранении транзита газа и о "братской" цене. Сохранение транзита – это рабочие места и прибыль, уверяет "святая" Оппо-троица.

Интересно, Миллер вообще-то в курсе, что Медведчук отменил пуск с 1 января 2020 г. "Северного потока-2" и вероятно вернёт из своего кармана $10 млрд. "Газпрому" и его европейским компаньонам, вложенных в этот газопровод? Похоже, Миллер и "Газпром" не в курсе указаний Медведчука и Бойко, а те тоже не в курсе, что ещё 17 мая "Газпром" официально заявил: срок пуска "Северного потока – 2" сдвинут с 1 января на середину лета 2020 г. из-за трудностей с прокладкой. Газета "Коммерсантъ" тогда же пояснила, что трудности с прокладкой – это запрет Дании на российскую трубу в её водах. Но ватные лохи не читают газеты, даже российские. Оно им без надобности. Им достаточно веры в "святую" Оппо-троицу на все времена.

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Поскольку торжественный пуск 1 января "Северного потока – 2" официально отменён, а договор о транзите истекает в этом году 31 декабря, то "Газпрому" ничего другого и не остаётся как осенью начать переговоры о его продлении с премьер-министром Украины и "Укрнафтогазом". Разумеется, если "Газпрому" нужны деньги, и он не решил отказать от продажи газа в Европу. Похоже, что нужны, не отказался, и поэтому никуда он не денется – подпишет договор с Украиной о транзите как минимум на 2020-2021 г., – тестирование любого крупного газопровода занимает год. Нас и ЕС это вполне устраивает, поскольку после 2021 г. такое политическое недоразумение как "Российская Федерация" исчезнет с карты мира раз и навсегда. Более того, благодаря друзьям из Дании, теперь Украина уже будет диктовать условия транзита "Газпрому", а не наоборот. Можем даже согласиться купить у них немного газа, но по рыночной, а не по "братской" цене, придатком к которой был Харьковский договор о продлении срока аренды российской военной базы в Крыму, с которой в Украину и пришла война.

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Неудивительно, что Кремль и "Газпром" нервничают и стараются пропихнуть Бойко в премьеры через коалицию "Оппо – за жизнь" с "слугами народа" на теме снижения цены газа в два раза. В Кремле и "Газпроме" мечтают, чтобы именно Бойко заключал с ними новый договор о транзите, так как у него есть богатый опыт сдачи интересов Украины, и как показывает Харьковское соглашение 2010 г., – он не подведёт. Поэтому в Москве иронично глядят на обещания Оппо-троицы остановить "Северный поток – 2", поскольку это лишь сезонная пища для умов тупых хохлов и малороссов.

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Оппо-троица лихо втюхивает ватным лохам скорое пришествие из РФ эры всеобщей дешевизны, а тем не приходит на ум спросить у неё: почему при низкой цене на газ в РФ цены на всё остальное на уровне украинских и выше. Не приходит, поскольку они свято веруют, что в России всё дешевле, пенсии и зарплаты выше, а сметана жирнее. Так как большинство сторонников "Оппо – за жизнь" – это переселенцы из РСФСР и их потомки, то для них такая вера – священное предание о покинутой родине, помноженное на печаль о её утрате. Поэтому, что на самом деле с тарифами, газом и всем остальным, им в общем-то безразлично. Для них гораздо важнее, чтобы кто-нибудь периодически бередил им умы и сердца такими разговорами о ней и песнями о главном. Это как с теми мышами, которые плакали, но продолжали грызть кактус. Такая себе разновидность садомазохизма.

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В Латвии и Эстонии эту проблему сразу решили в 1990-ые. Хотите заниматься таким интеллектуальным садомазохизмом, пожалуйста, занимайтесь, но в культурном, а не в политическом пространстве. Вот вам российские общества и клубы, там и ностальгируйте хоть до полной потери пульса, и отказали российским колонистам в участии в выборах. В Латвии и Эстонии пенсии платят всем, даже бывшим военнослужащим оккупационной армии, но к участию в выборах их не допускают, пока не выучат язык и не осудят пакт Молотова-Риббентропа. Отнюдь не марксистский подход с репрессиями по социальному признаку. Демократы настаивают, что и среди оккупантов могут быть люди, в отличие от марксистов, уверенных, что все буржуи – гады, и только Энгельс был исключением.

Экс-оккупанты пакт не осуждают, пенсии берут, называют "фашистами" тех, кто их кормит, мечтают воскресить Сталина, ностальгируют по России, но в РФ не уезжают, и даже ФСБ не может их массово раскачать на вооружённую борьбу с "прибалтийскими нацистами". Экс-оккупантам гораздо комфортней ощущать себя Щирлицем на довольстве у Рейха и в душе молиться, чтобы Красная армия до них не дошла, иначе закончится эта лафа и опять придётся хлебать пустые щи и учить решения пленумов КПСС.

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В Украине и в Молдове такого в 1990-ые не сделали, поэтому обе страны до сих пор глючит и плющит от "нацменов с ружьями", как по-советски грубо, но честно назвал их Лукашенко. Поэтому половина из тех, кто собрался голосовать за "Оппо – за жизнь" и за "Оппо – за мир", проголосуют за них и в том случае, если Бойко и Медведчук скажут, что тарифы надо поднимать, а не опускать. Они совсем не за это любят Оппо-троицу и верят в её святость. Движут ими беспочвенная ностальгия, вера во всемогущество кума Путина, и отчасти мелочный расчёт, – может и я стану начальником, если наши придут.

Должен разочаровать – Медведчук не может совсем ничего. Он даже не олигарх по российским статусным меркам. В РФ он никто и ничего там не решает. Олигархи – это Миллер, Дерипаска, братья Роттенберги, Вексельберг, Абрамович и другие. Они пусть и формально, в РФ вообще всё очень условно и формально, но владеют собственностью. Их можно с шумом лишить этой собственности, как Ходарковского. Можно тихо сказать, что часть её надо продать, как поступили с Михаилом Прохоровым. Но "силовикам" в любом случае на них надо тратить силы и время. С Медведчуком такой проблемы нет, так как он всего лишь "смотрящий" за фирмами и телеканалами, которые ФСБ зарегистрировал на его имя в Украине и ещё где-нибудь. Нотариально заверенные отказы Медведчука от всего, что на него записано, давно пылятся в сейфах ФСБ, и тем не надо его даже убивать, чтобы вступить в права собственности.

Россия – это не Украина, где Коломойский может годами судиться с государством и Нацбанком в Лондонском суде, а некоторым слугам Януковича удаётся добиться снятия арестов со своих счетов в судах самой Украине. В РФ такое невозможно, а если и бывает, то в порядке исключения, подтверждающего правило. Причина – в РФ автократия и вся она принадлежит сообществу из кремлёвского олигархат и "силовиков", допускающих существование самостоятельного мелкого и среднего бизнеса лишь потому, что советская модель себя не оправдала из-за громоздкости системы управления. Слишком это хлопотно влезать во все дыры и всем каждый день говорить, что сегодня делать. Гораздо удобней такие бизнесы "доить" и "отжимать", когда надо или, когда захочется. Так что "отжать" Медведчука для ФСБ не проблема, и его статус в РФ значительно ниже, чем у Суркова и любого тамошнего губернатора. Этот тут он кум Путина, а там он действительно никто и звать его никак. Можно сказать, что Медведчук – это вариант российского псевдоолигарха на экспорт, адаптированный под украинский менталитет.

Поскольку Медведчук газом Сибири и Татарстана не владеет и не распоряжается, то со снижением Оппо-троицей на него цены ещё смешнее, чем с закрытием ими "Северного потока – 2" ради транзита через Украину.

Во-первых, "Газпром" закончил 2018 г. с рекордным долгом в 3,862 триллиона рублей. Это официальные данные и 94% его долгосрочных займов в иностранной валюте. Почти вся прибыль за 2018 г. была вложена в строительство новых газопроводов – "Турецкого потока", "Силы Сибири" и "Северного потока – 2". Из остатков весной выплатили щедро дивиденды, но на собрании акционеров Миллер бурчал, что последние пять лет продаём газа больше, а денег получаем меньше. Это притом, что в 2017 г. он продавал газ Европе в среднем по 200,2 доллара за тысячу кубов, а в 2018 г. по 246,4 доллара. Опускаться до 146 долларов (3800 грн.), обещанных Оппо-троицей, у Миллера явного желания нет. Больше похоже на то, что "Газпром" тихо готовят к банкротству.

Во-вторых, в декабре 2018 г. Лукашенко поднял бунт в "союзном государстве" и стал требовать для Беларуси газ не по 130, а по 70 долларов как в Смоленской области, иначе это не братство, а грабёж. Лукашенко с корабля "союзного государства" не ссадишь и поэтому его всем Кремлём два месяца уговаривали бунт прекратить. В ситуации, когда даже Лукашенко бунтует, а позиции Украины, благодаря Дании, усилились, просить у "Газпрома" газ по 146 долларов, как делает Бойко, – по меньшей мере глупо. Выходит, "Небесная сотня" погибла лишь за то, чтобы депутат Бойко мог просить у "Газпрома" цену в 2 раза ниже той, которую министр энергетики Бойко в 2013 г. платил в РФ. Не слишком ли дёшево "крепкий хозяйственник" Бойко ценит жизни украинцев?

Впрочем, славу "крепкого хозяйственника" он приобрёл после того, как выяснилось, что он крепко спал и не знал, что его непосредственные подчинённые проворачивают аферу "вышки Бойко" с миллионными "откатами". Притом, что это была не секретная операция СБУ по ввозу запчастей к танкам из РФ, а официальная покупка министерством, которое он возглавлял. Сумма покупки была $800 млн., а не копейки, как с запчастями, и "откат" составлял $360 млн. Это не те "крохи", которые Бойко, как компаньон Фирташа по облгазам, ворует каждое лето у владельцев электробойлеров под маркой того, что они якобы воду греют газом.

Так что не стоит вестись на обещанный Оппо-троицей газ по 146 долларов за тысячу кубов. Это лишь возможная его цена на границе, на которую Бойко с менеджерами Фирташа в Украине потом накинут свой процент за транзит и прочее. В феврале перед выборами они уже через суд поднимали норму потребления газа на одного человека до 9,6 кубов и рассылали "крутые" платёжки. Гройсман тогда этот "наезд" отбил и основательно оштрафовал облгазы. Если Бойко станет премьером, то платёжки с долгами за газ пойдут потоком, так как Фирташ за пять лет жизни под судом в Австрии сильно поиздержался, да и сам Бойко захочет улучшить своё финансовое положение, пошатнувшееся за время сидения в Оппо-зиции.

В мысли Оппо-троицы, что газ Татарстана и Сибири наш есть лишь одно рациональное зерно. Он действительно отчасти наш, поскольку находили и добывали его "бандеровцы" – выпускники Ивано-Франковского института нефти и газа. Можем об этом поговорить даже по телевизору.

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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Цеевропейцы еще не осознали, что через пол года газовый транзит через Украину прекратится... И Украина перестанет интересовать не только ЕС и Россию, но и Вашингтон.
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