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Саакашвили собрался на выборы в Раду: раскрыты первые подробности

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Партия третьего президента Грузии Михеила Саакашвили "Рух новых сил" будет учавствовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-замгенпрокурора Украины, сооснователь партии "РНС" Давид Сакварелидзе. Он отметил, что их политическая сила на выборах будет "отстаивать свою философию и проекты".

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы, и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", – заявил Сакварелидзе.

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Он поддержал решение президент Владимира Зеленского о роспуске парламента, потому что та "Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".

Политик пояснил, что на выборах президента Украины их партия была "практически не задействована", так как у нее не было кандидата, но однопартийцам разрешили поддерживать того кандидата, которого хотели.

"Нельзя забирать у человека жизнь, гражданство, право на свободное передвижение, на политику и так далее", – акцентировал Сакварелидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

При этом партия президента Зеленского "Слуга народа" не намерена принимать в свой состав Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Давид СакварелидзеМихеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Борисова Валентина
Борисова Валентина
Моя 6лaгoдаpнocть тому, ктo пoказaл мне пpекрaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁24zn8lb Пpoсто пpoйдя опрoc полyчилa пoчти пoлугoдoвyю зaрплaту)) Пoльзуйтеcь, пoка ecть вoзможнoсть=)
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