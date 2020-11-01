Саакашвили преждевременно похвастался победой на выборах в Грузии. Видео
Саакашвили заявил, что оппозиция набрала почти 50% голосов
Его партия "Единое национальное движение" якобы составила ее основу
При этом, по данным ЦИК, партия власти "Грузинская мечта" занимает первое место
Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили преждевременно похвастался победой на выборах в Грузии. Однако Центральная избирательная комиссия дала другие результаты.
На своем YouTube-канале 31 октября он опубликовал видеообращение. В нем Саакашвили рассказал, что оппозиция Грузии в целом "одержала убедительную победу, получив почти 50% голосов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что основа оппозиции – его партия "Единое национальное движение". При этом, по словам Саакашвили, лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили набрал всего 40% голосов.
"Среди оппозиции основной костяк составляет "Единое национальное движение", которое возглавляю я. Мы получили почти 34% голосов. А по другим данным, из избирательных комиссий, мы получили во всех главных городах Грузии больше 50% голосов", – заявил Саакашвили.
При этом, по данным обработки грузинской ЦИК 97,09% протоколов, обнародованным 1 ноября, "Грузинская мечта" Иванишвили лидировала и набирала 48,05% голосов. У оппозиционного блока "Сила в единстве", в которое входит партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" – 27,07%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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