Саакашвили преждевременно похвастался победой на выборах в Грузии. Видео

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили преждевременно похвастался победой на выборах в Грузии. Однако Центральная избирательная комиссия дала другие результаты.

На своем YouTube-канале 31 октября он опубликовал видеообращение. В нем Саакашвили рассказал, что оппозиция Грузии в целом "одержала убедительную победу, получив почти 50% голосов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что основа оппозиции – его партия "Единое национальное движение". При этом, по словам Саакашвили, лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили набрал всего 40% голосов.

"Среди оппозиции основной костяк составляет "Единое национальное движение", которое возглавляю я. Мы получили почти 34% голосов. А по другим данным, из избирательных комиссий, мы получили во всех главных городах Грузии больше 50% голосов", – заявил Саакашвили.

При этом, по данным обработки грузинской ЦИК 97,09% протоколов, обнародованным 1 ноября, "Грузинская мечта" Иванишвили лидировала и набирала 48,05% голосов. У оппозиционного блока "Сила в единстве", в которое входит партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" – 27,07%.

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