Отказал двигатель: с самолетом Зеленского случилось серьезное ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя прибыть в Очаков на Николаевщине, куда доставили корабли ВМС, захваченные Россией в 2018 году, из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на собственный источник. Глава государства должен был вылететь из Чугуева Харьковской области и уже в 20:30 быть на месте.

Однако у президентского Ан отказал двигатель. Отмечается, что неисправность обнаружили до вылета. "Не завелись", – заявил собеседник издания.

С самолетом Зеленского случилось серьезное ЧП

В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали другой самолет – Airbus.

При этом сначала президенту предложили военный борт. Но он, выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

20 ноября все три кораблі прибыли в Очаков Николаевской области.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!