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20 ноября • обновлено в 22:25
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Отказал двигатель: с самолетом Зеленского случилось серьезное ЧП

8.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя прибыть в Очаков на Николаевщине, куда доставили корабли ВМС, захваченные Россией в 2018 году, из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на собственный источник. Глава государства должен был вылететь из Чугуева Харьковской области и уже в 20:30 быть на месте.

Однако у президентского Ан отказал двигатель. Отмечается, что неисправность обнаружили до вылета. "Не завелись", – заявил собеседник издания.

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С самолетом Зеленского случилось серьезное ЧП

С самолетом Зеленского случилось серьезное ЧП

В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали другой самолет – Airbus.

При этом сначала президенту предложили военный борт. Но он, выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
самолет
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Комментарии
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Dell Alex
Dell Alex
"Но он, выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем." )) Да это ссыкло и четыре повестки продинамило )) Теперь даже просто на военном самолете летать боится )))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Dell Alex, Потому что все ваши военные самолеты построены еще при союзе, профилактические работы у вас сводятся к покраске и замене кресел. Да и профессионализм ваших летчиков не вызывает доверия, потому что налета часов практически нет, топливо экономите. Сравнительно недавний инцидент на ваших совместных учениях с амерами - тому подтверждение. Так что правильно он отказался.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Eбaный стыд. И это борт номер один. Небось солярку слили свидомые рагули.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чуйка у Володи есть! А самолетов на Украине всё меньше. Обслуживать советские АНы - це не запорожцы стругать!
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