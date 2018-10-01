''Русский мир'' - это нацизм: в Раду внесли громкий законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который должен на законодательном уровне приравнять "русский мир" к нацизму. Проект №9139 был подан в парламент группой внефракционных депутатов и уже 1 октября был отправлен на рассмотрение в комитет правовой политики и правосудия.

По мнению авторов, цель законопроекта: осудить "русский мир" как форму национал-социализма (нацизма). Проект предполагает внесение изменений в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине". Если он будет принят парламентом, пропаганда и символика "русского мира" в Украине окончательно окажется под официальным запретом.

Также в пояснительной записке к законопроекту, авторы документа уточняют, что внедрение таких изменений уменьшит пропагандистское влияние Российской Федерации на Украину и поможет в борьбе с пророссийской агитацией.

источник: ar25.org

"Проект закона направлен на осуждение "русского мира"... как ключевого концепта российской национальной идеи, которая является идеологическим оправданием российского шовинизма, империализма и военной агрессии против стран-соседей", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже этой осенью Верховная Рада должна принять новый закон о языке, который заменит скандальный закон "Кивалова-Колесниченка". Украинцы массово поддержали это решение парламента.