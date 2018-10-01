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''Русский мир'' - это нацизм: в Раду внесли громкий законопроект

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который должен на законодательном уровне приравнять "русский мир" к нацизму. Проект №9139 был подан в парламент группой внефракционных депутатов и уже 1 октября был отправлен на рассмотрение в комитет правовой политики и правосудия.

По мнению авторов, цель законопроекта: осудить "русский мир" как форму национал-социализма (нацизма). Проект предполагает внесение изменений в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине". Если он будет принят парламентом, пропаганда и символика "русского мира" в Украине окончательно окажется под официальным запретом.

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Также в пояснительной записке к законопроекту, авторы документа уточняют, что внедрение таких изменений уменьшит пропагандистское влияние Российской Федерации на Украину и поможет в борьбе с пророссийской агитацией.

''Русский мир'' - это нацизм: в Раду внесли громкий законопроект

источник: ar25.org

"Проект закона направлен на осуждение "русского мира"... как ключевого концепта российской национальной идеи, которая является идеологическим оправданием российского шовинизма, империализма и военной агрессии против стран-соседей", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже этой осенью Верховная Рада должна принять новый закон о языке, который заменит скандальный закон "Кивалова-Колесниченка". Украинцы массово поддержали это решение парламента.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраинызаконопроектЗаконодательствоУкраинаРоссияКонфликт война
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Шур Григорий
Шур Григорий
А что такое "символика "русского мира"?
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Це,дуже добре..Нехай ,обісцяна москальня регне від злості...
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