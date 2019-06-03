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Румыния нападет? Военный эксперт оценил видео о захвате Буковины

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В Румынии определенная часть общества поддерживает территориальные претензии к Украине и даже допускает войну за Буковину. Однако официальный Бухарест не разделяет таких идей и вполне дружелюбно настроен к Украине.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя провокационный видеоролик о захвате Буковины Румынией.

По словам эксперта, в Румынии давно существуют внутриполитические круги, которые бредят идеями собирания земель и восстановления "Великой Румынии".

"Это и возвращение северной Буковины, то есть нашей Черновицкой области, и Бессарабии – это современная Одесская и Винницкая области. Дальше на Болгарию и так далее – много территорий", – пояснил он.

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"Такие идеи есть, и уже не одна книжка написана о возможности войны с Украиной… В большинстве эти идеи являются маргинальными. Они не находят отклика у руководства румынского государства, у которого абсолютно нормальным и лояльным является отношение к Украине, в отличие от венгерского", – подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, "отдельные политики и определенная общественность поддерживают то, что пока Украина ослаблена войной с Россией, можно выставлять свои территориальные претензии".

"Но я не думаю, что это на государственном уровне", – заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анатолий Матиос
Место
Румыния
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Бондарева Анастасия
Бондарева Анастасия
Моя блaгодaрнocть тем, кто покaзaл мне чyдо-сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁zbxto5 Прocто пpoйдя опроc получила почти пoлугодoвyю заpплaтy)) Пользyйтесь, пока ecть возмoжнocть=)
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно, больше никто не хочет "напасть" на УкроИнну? Только Россия и Румыния?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очередная ересь от сявок подпитываемых ху*ловской кастрированной Ѣмперией. Они могут только "скиглити" по-ху*ловски о своем псевдовеличии - это их и объединяет. НАТО и Штаты им в миг отшибут рога и Украина тоже - уже не 14-й год. Только тогда ху*ло и смог украсть территорию и развязать войну против Украины - за это и поплатится и уже платит.
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