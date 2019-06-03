Румыния нападет? Военный эксперт оценил видео о захвате Буковины

В Румынии определенная часть общества поддерживает территориальные претензии к Украине и даже допускает войну за Буковину. Однако официальный Бухарест не разделяет таких идей и вполне дружелюбно настроен к Украине.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя провокационный видеоролик о захвате Буковины Румынией.

По словам эксперта, в Румынии давно существуют внутриполитические круги, которые бредят идеями собирания земель и восстановления "Великой Румынии".

"Это и возвращение северной Буковины, то есть нашей Черновицкой области, и Бессарабии – это современная Одесская и Винницкая области. Дальше на Болгарию и так далее – много территорий", – пояснил он.

"Такие идеи есть, и уже не одна книжка написана о возможности войны с Украиной… В большинстве эти идеи являются маргинальными. Они не находят отклика у руководства румынского государства, у которого абсолютно нормальным и лояльным является отношение к Украине, в отличие от венгерского", – подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, "отдельные политики и определенная общественность поддерживают то, что пока Украина ослаблена войной с Россией, можно выставлять свои территориальные претензии".

"Но я не думаю, что это на государственном уровне", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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