МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"РПЦ загнала себя в угол": Порошенко указал на настоящий раскол

7.7тЧитать материал на украинском

Полное прекращение евхаристического общения Русской православной церковью с Константинопольским патриархатом можно сравнить с изоляцией России из-за ее агрессии против Украины.

"Это то же самое, что Россия в связи с агрессией против Украины и аннексией Крыма поставила себя в полную изоляцию от цивилизованных стран мира. Так же и РПЦ загнала себя в глухой угол, в изоляцию", - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

Новости
''Сами себя наказали'': Порошенко расставил точки над і в конфликте РПЦ с Константинополем

"Это сегодня все признают, потому что российская церковь сама себя ограничила. Я очень жалею, что у украинских представителей на Синоде не нашлось мужества не голосовать за это. Именно это есть политика изоляции, именно это – раскол", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко жестко прокомментировал решение РПЦ.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
РПЦ
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
9
286
Смешно
14
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко решил передать Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату, как будто это не народное достояние, а склад фабрики «Рошен».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Круглов Александр
Круглов Александр
Кто кого изолировал - еще большой вопрос. похоже Стамбульского ересиарха - Фанарского "папу" Варфоломея и его синод турецкие власти скоро депортируют с территории Турции: Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Об этом рассказала пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол. «У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков, — сказала она. — Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции». Treaty of Peace with Turkey Signed at Lausanne, July 24, 1923 ARTICLE 27. No power or jurisdiction in political, legislative or administrative matters shall be exercised outside Turkish territory by the Turkish Government or authorities, for any reason whatsoever, over the nationals of a territory placed under the sovereignty or protectorate of the other Powers signatory of the present Treaty, or over the nationals of a territory detached from Turkey. Не зря таки заседали Синод РПЦ и Совбез РФ... Слава Блистательной Порте - защитнице всех правоверных на Земле!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Дальше продолжайте визжать нацисты. Алкашенко вам ещё много сказок расскажет. Вам же во благо это)) самой нищей и убогой.. Все на что бандеры способны..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги