"РПЦ загнала себя в угол": Порошенко указал на настоящий раскол

Полное прекращение евхаристического общения Русской православной церковью с Константинопольским патриархатом можно сравнить с изоляцией России из-за ее агрессии против Украины.

"Это то же самое, что Россия в связи с агрессией против Украины и аннексией Крыма поставила себя в полную изоляцию от цивилизованных стран мира. Так же и РПЦ загнала себя в глухой угол, в изоляцию", - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

"Это сегодня все признают, потому что российская церковь сама себя ограничила. Я очень жалею, что у украинских представителей на Синоде не нашлось мужества не голосовать за это. Именно это есть политика изоляции, именно это – раскол", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко жестко прокомментировал решение РПЦ.