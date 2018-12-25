Россия ввела новые санкции против Украины: первые детали

В России 25 декабря расширили список санкций против физических и юридических лиц Украины.

Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter. По его словам, в отношении определенного списка персон и компаний будут применяться специальные ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России" , ― заявил Медведев.

При этом он не уточнил, какие именно компании и граждане Украины попали в список.

Дмитрий Медведев Пресс-служба правительства РФ

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре Россия ввела ответные санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. Они предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Под ограничения попали нардепы, судьи, крупные бизнесмены, чиновники, руководители органов исполнительной власти и компаний,а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами.