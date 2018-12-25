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Россия ввела новые санкции против Украины: первые детали

12.3тЧитать материал на украинском

В России 25 декабря расширили список санкций против физических и юридических лиц Украины.

Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter. По его словам, в отношении определенного списка персон и компаний будут применяться специальные ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России" , ― заявил Медведев.

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При этом он не уточнил, какие именно компании и граждане Украины попали в список.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Пресс-служба правительства РФ

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре Россия ввела ответные санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. Они предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Под ограничения попали нардепы, судьи, крупные бизнесмены, чиновники, руководители органов исполнительной власти и компаний,а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
И это санкции???? да закройте вы въезд ВСЕМ!!!!!! украинцам в рфию. Нехер хохлам лазить по величайшей и богатейшей стране мира и вывозить из неё бабло!!!! Бабло, которое уходит на вооружение украинской армии, которая оооочень скоро нападёт на расею и разрушит кремль. Вот это будут санкции!!!!! Ааааа и еще газ отключите и Украине и подлой Европе. Пусть замёрзнут нахер. И не стройте газопровод. нехер пидирастам греться за счёт русского народа.
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минин евген
минин евген
Жартенко Екатерина, да!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Украине насрать на санкции Педерашки.
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минин евген
минин евген
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, всё еще интересней, украинцы поддерживают эти "санкции" козломордых животных.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Кажись димон работает на СБУ. Раз наши дуплят, хоть ваши економические потоки обрывают. Хотя на самом деле это пиар. Те кто в этих списках написаны на педерации ничего и не имели никогда)
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Савченко Александр
Савченко Александр
Rudenko Konstantin, Rudenko Konstantin, вислоухий, это украинские данные...
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Нагульнов Макар, пуйня! Не на 22%,а на 4350%!))) Охотно верим фейками ;)
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