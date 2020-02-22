Главная Новости
22 февраля • обновлено в 13:43
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Россия соврала о признании Гаагой аннексии Крыма

1.6т
Читать материал на украинском

МИД Российской Федерации выступил с лживым заявлением о том, что Гаагский арбитраж якобы поддержал их сторону и признал суверенитет оккупантов над Крымом.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ после того, как Арбитражный трибунал признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

"21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против РФ", инициированном Украиной в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих якобы нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу", – говорится в сообщении МИД РФ.

Крым

Крым

"Главное"

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", – съязвили во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора.

Такие выводы оккупанты сделали из-за того, что трибунал пришел к выводу, что у него нет юрисдикции относительно части требований, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма (поскольку у него нет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом).

Вместе с тем, трибунал четко определил, что признание наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает каких-либо изменений его статуса.

"Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно. Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", – самоуверенно подытожили в российском МИДе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Арбитражный трибунал, который был сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Их мид можно понять, тупых рабов же нужно чем-то кормить! А так шо их мид должен был сказать? Трибунал Гааги ждет нашего сцарька-фюрера, как когда то гитлера? Или шо Крымненаш? Так пусть пока порадуется стадо тупых рабов фейковым пубедем!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Милые в России...всем от министра до рядового...наплевать на признание или непризнание..Крым...это обычный российский регион Мы не паримся в самоутверждении Мы великий народ Нам прыгать не надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Виктория, ты решила сбрехать своим читателем или лишний раз показать себя дурой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги