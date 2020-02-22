МИД Российской Федерации выступил с лживым заявлением о том, что Гаагский арбитраж якобы поддержал их сторону и признал суверенитет оккупантов над Крымом.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ после того, как Арбитражный трибунал признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

"21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против РФ", инициированном Украиной в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих якобы нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу", – говорится в сообщении МИД РФ.

Крым "Главное"

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", – съязвили во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора.

Такие выводы оккупанты сделали из-за того, что трибунал пришел к выводу, что у него нет юрисдикции относительно части требований, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма (поскольку у него нет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом).

Вместе с тем, трибунал четко определил, что признание наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает каких-либо изменений его статуса.

"Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно. Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", – самоуверенно подытожили в российском МИДе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Арбитражный трибунал, который был сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

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